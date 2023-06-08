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'Fata Morgana' sergisi Yason Burnu'nda

Alper Aydın’nın 'Fata Morgana' adını verdiği açık hava sergisi 20 Haziran - 20 Ağustos tarihleri arasında Ordu - Yason Burnu’nda gerçekleşecek.

'Fata Morgana' sergisi Yason Burnu'nda
HABERTURK.COM

Sanatçı Alper Aydın’nın 'Fata Morgana' adını verdiği açık hava sergisi 20 Haziran - 20 Ağustos tarihleri arasında Ordu - Yason Burnu’nda gerçekleşecek. 'Fata Morgana' 100 hektarlık bir alana yayılarak Türkiye’de solo olarak düzenlenen en büyük açık hava sergisi olma özelliğini taşıyor.

Alper Aydın'ın ilk kişisel sergisi olan 'Fata Morgana' adını bir hava olayından alıyor. Bir çeşit serap etkisi gösteren olay gerçekleştiğinde, cisimler denizin üstünde uçuyor gibi görünmektedir. Sanatçı, serginin yapılacağı Yason Burnu’nda da gerçekleşen bu hava olayından referansla; geçmiş, şimdi ve gelecek algısına, insanın doğa karşısındaki yerine ve anlamına odaklanarak sanat üzerinden zaman ve mekana dair hikâyelerle olması muhtemel sıra dışı senaryolara dair post-apokaliptik imgeler yaratıyor.

Yeryüzünün jeolojik oluşumunu, Adem ile Havva'nın yaratılış mitini, insanoğlunun doğa ve yaşam ile kurduğu diyaloğu, insan sonrası Dünya'yı imleyen eserler, sanatçının doğup büyüdüğü Yason ve Sülü Burnu ile Sarısu’daki deniz ve açık arazilerle tarihi Yason Kilisesi ve Taşbaşı Sanat Alanı gibi mekanlarda izleyici ile buluşacak. Yaklaşık 100 hektarlık bir araziye yayılan 'Fata Morgana' sanatseverlerin eserleri doğadaki değişimlerle izlemesine olanak tanıyor.

Bu bağlamda, sergi görülmesi gereken önemli bir sanat etkinliğinin yanı sıra doğanın, denizin, volkanik kayalıkların ve bölge tarihinin sanatla olan diyaloğunu da izleyicinin algısına sunuyor.
Alper Aydın; heykel, enstalasyon, çizim, resim ve doğal malzemelerle yapılmış geri dönüştürülebilir düzenlemelerin de içinde olduğu çoklu pratiklerle tasarladığı 'Fata Morgana' sergisinde ekolojik süreçte canlıların, özellikle insanların, mekânsal var oluşlarını sosyolojik, tarihsel, arkeolojik bir altyapıyla irdeliyor ve kültürel bellek üzerinden geleceği geçmişle okunabilir kılmayı amaçlıyor.

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