Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

FENERBAHÇE

"MESUT SORUNLAR GETİREBİLİR"

"Mesut orta sahada herkesin yerini alabilir. Kanatta olmaz. Pelkas'a başka pozisyon yaratılabilir. Bunu mantıken söylüyorum. Mesut koşan bir oyuncu değil, başkalarını koşturan bir oyuncu. Kimden pas alıp, kime pas yapacağını göreceğiz. Mesut bir yandan Fenerbahçe'ye kalite bir yandan sorun getiren bir futbolcu. Fenerbahçe kötü oynasa da kazanmayı öğrenmiş. Oynamadan kazanabiliyor. Mesut'un gelmesiyle birlikte takımda çeşitli sorunlar baş gösterebilir. Mesut'un aldığı paradan başlayarak... Mesut Özil'e verilen para kamuoyuna açıklanan para olmadığını herkes bilecek durumda.

"BİZİ NEDEN KANDIRMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Mesut'un Alman milli takımını tercih ettiğini göz önüne alındığında 'Vatan, millet, sakarya' demeyen birisi olduğu ortada. Fenerbahçe'nin aldığı ne ilk süper futbolcu ne de son futbolcu. Mesut 6 milyon dolar müteahhit taifesi, 5 milyon dolar Acun, 3 milyon ise Fenerbahçe'nin verdiği söyleniyor. Roberto Carlos geldi, Van Persie geldi. Ama bunlar cami önünde fotoğraf çektirmedi. Senin uyuşturucu alemindeki futbolcularla beraber, birtakım escort şeyleriyle resmin çıktı. Senin ne müslümanlığın ne de müslüman olmaman beni ilgilendiriyor. Sen niye bizi kandırmaya çalışıyorsun. Diyorsa ki 'Ben artık tövbekar oldum' onu bilemem. İslamiyet'te tövbe kapısı her zaman açık diyorlar. Mesut Özil hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf hem de Uygun Türkleri'ne sahip çıktığı için Avrupa'dan dışlandı, biz de sahip çıktık. Aksi takdirde Çin ambargosu yüzünden kimse almayacaktı. Biz sahip çıktık denilirse saygı duyarım. Ama büyük vatanseveri, yerli ve milli futbolcuyu, ahlak abidesini, İslamiyet simgesini getirdik derseniz bunu yapmayın bana! Ben bunu yemem!

"BAŞKA BİR TAKIMA GELSEYDİ..."

Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oynasınlar, inşallah bizde de başarılı olur. Doğruyu söyleyin, bizle alay etmeyin. Deyin ki 'bu çocuk hidayete erdi' deyin. Bana kıskanıyor derlerse ne kıskanacağım kardeşim. Benim kulübümün yönetimi ortada. Burada benim ağrıma giden insanlarla dalga geçmek. Ben diyorum ki, başka bir takıma gelseydi, atıyorum Mesut Yılmaz Başbakan iken Trabzonspor'a gelseydi, Fenerbahçeliler ne derdi?

BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ

(Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili soruya 'Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte milli takım forması altında savaşmış arkadaşlarımla alakalı konuşsam daha doğru olur' yanıtı vermesi üzerine...)

Anladığım kadarıyla Türkiye'de milli futbolcuların önemli bir bölümü Mesut Özil'i çok benimsemiyorlar. Kınayamam, bir şey de demem, haklılar demem. Sonuç olarak Türk milli takımını seçmek zorunda değildi. Ben Türk milli takımını seçmemesine bir şey diyemem. Benim itirazım zirveye giden yolda Alman, aşağıya giden yolda birden bire Türkleşti. Benim dediğim bu...

Bence Mesut Özil'i Galatasaray derbisinde sahaya çıkarırlar. Hiç çıkmasa bir yarım saat oynatırlar diye düşünüyorum.

KURUMSALLIĞA ÖVGÜ: DİVAN KURULU TOPLANTISINI KISKANDIM

Fenerbahçe çok iyi bir PR kampanyası yapıyor. Çok ciddi kurumsal işler yapıyor. Geçen divan kurulu toplantısı o kadar güzel yapılmış ki. Kurumsallık budur. Köylü anlayışı ile, köylüleşme anlayışı ile yapılan yürütmeye çalışılan bir kulüple modernleşme anlayışının arasındaki fark bu. Fenerbahçe bu adımların sonuçlarını alırsa eğer, özellikle liglerde alacağı sonuçlarla perçinleyebilirse eğer Fenerbahçe arayı çok açar, çok iyiye gider. Kurumsal olmadığını biliyoruz ama mentalize kurumsal. Şu anda başkana büyük bir teveccüh var ama her an tersine de dönebilir. Diyorlar ki 'Mesut'u kıskandın mı', kesinlikle kıskanmadım ama divan kurulu toplantısını kıskandım. Sorular, demokratik anlayış 10 numaraydı. Eskiden üyesi olduğum kulübün toplantısını izlerken, herkese gider yapan bir başkan var.

BEŞİKTAŞ

"YÖNETİM O SÖYLEMLERDEN VAZGEÇTİ, SERGEN..."

Beşiktaş'la ilgili geçen senenin sonunda, bu sezonun başında Sergen'e dönülmesi gerektiğini, Sergen'in tek sorunun konsantrasyon olduğunu söyledik. Ben Sergen'e inanırım ve güvenirim. Benim sorunum Beşiktaş'ta yönetimle ilgili. Yönetimin Beşiktaş'ı sadece satışlarla değil, söylemlerle küçültme eğilimi vardı. Nitekim benim eleştirilerimden sonra, belki de bunun etkisiyle Beşiktaş başkanı biraz sessizliği tercih etti. O Beşiktaş'ı bir anlamda kıtipiyozlaştiren (değersizleştiren) söylemlerinden vazgeçti. Sergen güzel konuşmaya başladı, sahada güzel işler yapmaya başladı, bir takım haline getirdi. Gordon Milne'den sonra ilk kez Beşiktaş'ı bir kolej takımı halinde görüyoruz. Sergen bir kolej takımı yaratma tipinde bir adam değil aslında.

"BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Beşiktaş'ın futbolundan gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Şahane bir top oynuyorlar. Yaratıcı futbol oynuyorlar. Oyuncuların performansı bireysel kapasitelerinin üstünde. Bu bir teknik direktör başarısıdır. 25 metrelik bir havuzu olimpik havuz gibi kullanıyorlar. Takımdaki oyuncuların saygısını kazanıyor. Bir teknik direktörün takım üzerinde saygınlık elde etmesinin en temel koşulu budur. Oyuncu cin gibidir. Diyor ki 'Bu hoca adil, bu işi biliyor'. Bu havayı yarattığı zaman bir hoca ondan sonrası çok kolay. Hala Sergen'in sağı solu dağıtma riski var mı? Var. Arkadaşlarla takılayım biraz, at yarışına gideyim demez ise Beşiktaş şampiyonluğun en önemli adayıdır.

"ALİ ŞANSALAN, BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK ŞANSIYDI"

Bu haftaki Göztepe maçında hakem Ali Şansalan, Beşiktaş'ın büyük şansıydı. Ben uzun zaman bu kadar kötü bir hakem seyretmedim. Hakem gerçekten çok kötüydü, bu kadar kötüsüne her zaman denk gelemezsin. N'Sakala'nın rakibin topuğuna bastığı pozisyon kırmızı kart. Birini gösterseydi diğeri olmayabilirdi. Bunlardan bir tanesi kırmızı kart, penaltı kesin penaltı. Futbol Federasyonu'nun bir şeyi var, 'Biz bunu telafi edelim, bir sonraki maçta Beşiktaş'ın önünü keselim' diye bir yaklaşımı olmasın, bunu yapmasınlar.

GALATASARAY

"BİR SÜRÜ SORUN VAR"

Galatasaray rakibe göre futbol anlayışı geliştirmiyor, oyunu sürekli yavaşlatıyor, oyunu bozuyor. Galatasaray'da bir sürü sorun var. Taraftar sorunu var. Mafyatik taraftar grupları kulübün içinde fazla etkili. Düşüncesiz işler yapıyor Galatasaray. Belhanda'nın yerine alabileceğin oyuncuyu bana söyle? Kimi alacaksın? Tribünleri heyecanlandıracak kimi alacaksın ve kaç paraya alacaksın? Taraftar başka, hoca başka, yönetim başka. Abuk sabuk yönetim anlayışı.

"BU BORÇLANMA BAŞINI AĞRITIR"

Muslera çok iyi görünüyor. 1 yıla yakın süre futbola uzak kalmış kalecinin ilk maçında güven verici şekilde önemli kurtarışlara imza atması mucize. 34 yaşında sakatlıktan çıkmak büyük avantaj. Çok kötü olduğu zamanlar da oluyor. Muslera'nın Galatasaray'a dönmesi pozitif. Onyekuru'yu almışlar. Orada da sorunlar var. Hep devre arasında geliyor Galatasaray'a. Bazen faydalı oluyor bazen olmuyor. Galatasaray Bankalar Birliği ile yeniden anlaşma yapıyor. Bu borçlanma Galatasaray'ın başını ağrıtır. 250 milyon TL borç arayışı içindeler. Galiba bankalardan almışlar bu parayı. Mali genel kurul yapmadan bunları yapmak doğru şeyler değil. Galatasaray'ı uzun vadeli taahhütler altına sokmak doğru şeyler değil.

"YARDIM KAMPANYASI KEPAZELİK"

Bu yardım kampanyası denilen kepazeliğin gerçekten anlatılır tarafı yok. Galip Öztürk benim adıma 5 kuruş yollasaydı çok ağır dava açardım. Geçen hafta bir yazı yazdım. Galip Öztürk bir cinayetten dolayı yurtdışında kaçak durumda. Eğer benim adıma bağış yapsaydı, o parayı geri alır, Metro turizmde tacize, tecavüze uğrayan kadınlara verirdim. Bu işler öyle 500 bin lira, 300 bin lira ile olacak işler değil. Kimse bugüne kadar parayla adam olmamıştır. Galatasaray'ı bu hale düşürenler utansın. Ancak adı geçen zatın benim adıma yaptığı bağış söz konusu değildir. Galatasaray'ın bunların parasına muhtaç olması bile son derece onur kırıcıdır. Zaman zaman bu yönetim beni ihraç ederek iyi yapmış diye düşünüyorum. Mafyatik bir taraftar grubunun, mafyatik kişilerde iş gördüğü benim düşündüğüm bir kulüp olamaz. Bu kepazeliği yapan bir kulübün üyesi olamazdım. Bunu yapan Galatasaray değil, yönetimi hasbelkader ele geçirmiş olan bir güruhtur. Bunların başında da benzin istasyonu sahibi bir zat, yanında Abdurrahim Albayrak ve bu pespayelikte ne işi olduğunu anlamakta güçlük çektiğim Kaan Kançal...

"RIDVAN DİLMEN, İRFAN CAN İÇİN DEVREYE GİRMİŞ"

Rıdvan Dilmen, İrfan Can'ı Galatasaray almasın diye devreye girmiş. Anlamadığım şeyler oluyor Türkiye'de. Federasyon Başkanı 'Mesut Özil iyi transfer' demiş. İnşallah yaptıkları lobiler bir işe yarar da Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi almak zorunda kalmaz. İnşallah başka kulüp tarafından alınır da biz de bu rakamları ödemeyiz.

KULÜPLERİN SÜREKLİ ARTAN BORÇLARI

"BU PARALARI ALİ BEY VE AYŞE TEYZE ÖDEYECEK"

Bu takımların herhangi birinin bu borçları ödeme kapasitesi yok. Baktığın zaman bilançoları zarar çıkıyor. Faiz giderleri öncesi negatif. Pozitif bilanço açıklayan bir kulüp yok. Hepsi zararda. Ve hala limit arttırın diye bağırıyorlar. Bu paraların hiçbirisi ödenemez. Türkiye'de vergi mükellefleri bilsinler ki, bu paraların hepsi kendi cebinden çıkacaktır. Kulüp başkanları, yöneticileri ne yazık ki bu işlerle uzaktan yakından alakası olmayan asgari ücretliden kesilen vergi gelirlerini futbolculara para diye dağıtıyorlar. Bankalar Birliği ile düzene girer mi? Gireceğini zannetmiyorum. Hala zarar. Hayatta futbol maçı seyretmeyen emekli Ali Bey, Ayşe Teyze bu parayı ödeyecek. Haberi olsun.

TRABZONSPOR

"ABDULLAH AVCI İYİ GİDİYOR"

Trabzonspor puan alıyor ama şampiyonluk biraz fazla abartılı hayal olur. 3 puanlık sistemde her şeyin mümkün olacağını biliyoruz ama... Dört takımın da çuvallaması biraz zor iş. Abdullah Avcı iyi gidiyor. Futbol olarak mükemmel oynamıyorlar ama sonuç olarak iyi gidiyorlar.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN AYAĞININ KIRILMASI

Bazı futbolcularda kemik kırılması çok fazla oluyorsa erken yaşta bazı etkenlere bağlı olabilir. Bir kemik erimesi olabilir. Bununla ilgili bir tedaviye bakılması lazım. Ayrıca çeşitli spor dallarıyla uğraşan bunun içinde kickboksla oynayanlar için söyleyebiliriz. Bunun için kemikleri güçlendirici teknikler var."