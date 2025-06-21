Fatih Erbakan: Ne Cumhur İttifakı ne de CHP'yle ittifak içinde olacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 'Denenmiş bir kez daha denenmez' diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içeresinde olmayacağımız da net bir şekilde ifade edebilirim" dedi.

Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı binası açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Erbakan, "Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 'Denenmiş bir kez daha denenmez' diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içeresinde olmayacağımız da net bir şekilde ifade edebilirim. İktidar ve ana muhalefet dışında sağ seçmene hitap eden partilerle birlikteliğin olması söz konusu olabilir. Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde, bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir" dedi.

'FINDIĞIN EN YÜKSEK FİYATLA ALINMASI SON DERECE ÖNEMLİ'

Kahverengi kokarca zararlısına ilişkin takipte olduklarını kaydeden Erbakan, "Kahverengi kokarca özellikle geçen sene gerçekten mahsule çok büyük zarar verdi. Milletvekillerimiz ile bir çalışmanın içerisinde girdik. Kendileri de dile getirdi. Bundan sonraki süreçte de bu konunun takipçisi olup, dile getirmeye devam edeceğiz. Fındık son derece önemli, dünya fındığının yüzde 70'i Türkiye'den çıkıyor. Bu fındığın rahmetli Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde olduğu gibi en yüksek fiyatla çiftçiden alınması ve Türkiye'nin, dünyada fiyatı belirleyici noktaya gelmesi son derece önemli" diye konuştu.