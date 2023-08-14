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        Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda gol 85. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.08.2023 - 19:55
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

        Siyah-Beyazlılarda gol 85. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.

        Ayrıca, Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar, 48. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü ile rövanş maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar ardından ligde Pendikspor'u sahasında ağırlayacak. Fatih Karagümrük, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.

        ABOUBAKAR İLKİ YAŞADI

        Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Aboubakar, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.

        ÜST ÜSTE DİREKLER

        Beşiktaş, üst üste direkleri geçemedi. 63. dakikada Aboubakar'ın pasında rakibine rağmen sağ çaprazda vuruşunu yapan Onur Bulut'un şutu kaleciden de sekerek direkten döndü.

        66. dakikada ise Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafası direkten döndü. Dönen topta Karagümrük savunması topu kornere uzaklaştırdı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Orta sahada topla buluşan Gedson Fernandes, soldan ceza sahasına girip içeriye çevirdi. Onur Bulut'tan seken topu Muleka tamamladı. Kaleci Dituro gole izin vermedi.

        18. dakikada Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Masuaku'dan sıyrılıp ceza sahası dışından sağ çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

        47. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, Baniya'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar'ın penaltı kararı sonrasında 48. dakikada atışı Aboubakar kullandı. Kaleci Dituro köşeyi doğru tahmin ederek gole engel oldu.

        57. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hadziahmetovic, Gedson, Masuaku üçlüsünün paslaşması sonrasında Hadziahmetovic ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluştu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Muleka şutunu çekti. Kaleci Dituro topu kontrol etti.

        63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında Aboubakar topun üstünden atlayarak Onur Bulut'a boş alan açtı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcunun şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

        66. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Masuaku'nun soldan gönderdiği ortada ceza sahası içinde yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Gedson Fernandes tamamlamak istedi. Savunma topu kornere attı.

        85. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan arka direğe gönderdiği ortada Rebic kafayla topu indirdi. Boşta kalan topa ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes çok sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

        Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

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