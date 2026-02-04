Habertürk
        Fatih Karagümrük: 1 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası) - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 1 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Rams Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 4-1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:13 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:13
        Başakşehir kupada 3 puanı aldı!
        RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası yan çizgisi üzerinde pasını arka direkteki Fayzullayev'e gönderdi. Özbek oyuncu, uygun durumda topa dokunarak fileleri havalandırdı: 0-1.

        22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Shomurodov'un uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı altıpasa çıkardı. Bertuğ Yıldırım'ın dokunduğu top, kaleci Kerem Yandal'dan sekerek sağ çaprazdaki Shomurodov'un önünde kaldı. Özbek santrfor, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

        Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        50. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Onur Bulut'un pasıyla topla buluşan Fayzullayev'in yayın sağından ceza sahasına girdikten sonra uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü. Crespo, ceza sahası içi solunda meşin yuvarlağı tamamlayarak filelerle buluşturdu: 0-3.

        65. dakikada konuk takım, 4 farklı üstünlük elde etti. Crespo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım, süratle ceza sahasına girdikten sonra Brnic'i gördü. Hırvat oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

        79. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e indirdi. Kone, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı şık vuruşta topu filelere gönderdi: 1-4.

        RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Mert Bulut

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Esgaio), Bartuğ Elmaz, Kranevitter (Dk. 46 Larsson), Tarık Buğra Kalpaklı (Dk. 71 Biraschi), Serginho (Dk. 46 Berkay Özcan), Babicka (Dk. 46 Barış Kalaycı), Kone

        RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte (Dk. 46 Hamza Güreler), Ba, Operi (Dk. 58 Ebosele), Umut Güneş (Dk. 66 Kaluzinski), Berat Özdemir, Fayzullayev (Dk. 58 Yusuf Sarı), Shomurodov (Dk. 26 Crespo), Brnic, Bertuğ Yıldırım

        Goller: Dk. 8 Fayzullayev, Dk. 22 Shomurodov, Dk. 50 Crespo, Dk. 65 Brnic (Başakşehir), Dk. 79 Kone (Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammed Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 78 Ebosele (RAMS Başakşehir)

