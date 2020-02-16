Fatih Karagümrük: 2 - Giresunspor: 1
Stat: Vefa
Hakemler: Kadir Sağlam, Ata Yıldırım, Anıl Usta
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 45+4 Erdal Öztürk),Ndao (Dk. 77 Emeghara),Sabo, Jorquera, Sobiech (Dk. 90+4 Barış Başdaş)
Giresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Murat Akça, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Foguinho (Dk. 76 Mehmet Güven),Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Özgür Can Özcan),Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 46 Milinkovic)
Goller: Dk. 24 Jorquera (Penaltıdan),Dk. 79 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük),Dk. 70 Ahmet Kesim (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Landel (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Foguinho, Dk. 47 Milinkovic, Dk. 86 Muhammed Bayır (Giresunspor),Dk. 33 Sobiech, 45+1 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Yalçın Ayhan, Dk. 78 Erdal Öztürk, Dk. 83 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Attamah’ın ceza sahası sağ çaprazından yerden yaptığı ortada top Ahmet Kesim’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jorquera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
39. dakikada del Valle’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top kalenin hemen yanından kornere gitti.
42. dakikada Landel, Zeki Yıldırım’a yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
70. dakikada Milinkovic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
79. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmada seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Erdal’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
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