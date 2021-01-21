Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFatih KaragümrüksporFatih Karagümrük Beşiktaş CANLI YAYIN
ABONE OL

Fatih Karagümrük - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen siyah-beyazlılar serisini ve liderliğini sürdürmek istiyor. Bu maç öncesinde Fatih Karagümrük'ün 27, Beşiktaş'ın 38 puanı bulunuyor

Fatih Karagümrük Beşiktaş CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 38 puanla lider durumda bulunuyor. Geçen hafta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 üstünlük kuran Fatih Karagümrük ise 27 puan elde etti.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ

SAAT: 16.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Atatürk Olimpiyat

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, N'Koudou, Atiba, Mensah, N'Koudou, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisine sahip bulunuyor.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0),MKE Ankaragücü (1-0),Demir Grup Sivasspor (3-0),Hes Kablo Kayserispor (2-0),Çaykur Rizespor (6-0) ve Galatasaray (2-0) yendi.

Beşiktaş, 7 maçlık yenilmezlik serisinde 20 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

VIDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Fatih Karagümrük maçında da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

36 YILI AŞKIN BİR SÜRE SONRA LİGDE KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 36 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de karşı karşıya geliyorlar.

Ligde uzun bir süre sonra mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 7. kez yer alan Fatih Karagümrük ile yarın 9. lig maçına çıkacak.

Rakibini 8 maçta 5 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup etti.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş Hulk ile masada! Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi!
FUTBOLBeşiktaş'ta son dakika! Hulk...
İLK 11 BELLİ OLDU! Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLKararını verdi!
SICAK GELİŞMELER! Falcao ve İrfan Can'da son durum! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray'da bombalar patlayacak!
Sivasspor, Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i! Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Sivas FB maçı hava kaç derece
FUTBOLFenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanında
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri!
FUTBOLAhmet Nur Çebi'den transfer sözleri!
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan stat müjdesi
FUTBOLSüleyman Hurma'dan stat müjdesi
Gaziantep FK, Pinto ile altyapısını da güçlendirecek
FUTBOLPinto ile altyapı da güçlenecek
Türk futbolunun unutulmaz başkanı: İlhan Cavcav
FUTBOLUnutulmaz başkan: İlhan Cavcav
Ankaraspor'da 3 transfer daha
FUTBOLAnkaraspor'da 3 transfer daha
Galatasaray'da Maicon müjdesi!
FUTBOLGalatasaray'da Maicon müjdesi!