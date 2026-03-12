Canlı
        Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü (yarın) oynanacak iki karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

        Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu, yarın oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

        Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

        20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Gürcan Hasova

        20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

