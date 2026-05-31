Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te cam silerken 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen kadın öldü | Son dakika haberleri

        Fatih'te cam silerken 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen kadın öldü

        Fatih'te iddiaya göre cam silmek için çıktığı 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova (43), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 23:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cam silerken düşen kadın öldü!

        Olay, saat 18.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Cambaziye Mektebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı binanın 5'inci kattaki evinin camını silmek isteyen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova, apartman boşluğuna düştü. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğunda sıkışan Telli Novruzova'ya ulaşmak için 1'inci kattaki dairenin banyo duvarını kırdı. Bulunduğu yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

        SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRDİ

        Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından savcılık, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Novruzova’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı

        Bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!