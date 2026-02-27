Canlı
        Fatih'te metruk ve ahşap binalar alevlere teslim | Son dakika haberleri

        Fatih'te metruk ve ahşap binalar alevlere teslim

        İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binada çıkan yangın, bitişikteki ahşap binaya sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir kediye ambulansta oksijen verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 06:32
        Metruk ve ahşap binalar alevlere teslim
        Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesi Ananas Sokak'taki 3 katlı metruk binada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahşap binaya sıçradı. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

        DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ KURTARILDI

        DHA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kediye ambulansta sağlık ekiplerince oksijen verilirken, kendine gelmesi için çabalandı.

        Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binada da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        Sigorta Sayfası - 25 Şubat 2026 (Sağlık Sigortası Neden Hızlı Büyüyor?)

        #Fatih
        #istanbul
        #haberler
