        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Fatih Tekke açıkladı: Trabzonspor'da 2 futbolcu sezonu kapattı!

        Fatih Tekke açıkladı: Trabzonspor'da 2 futbolcu sezonu kapattı!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor. Fatih Tekke maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 18:39 Güncelleme:
        Tekke açıkladı: Trabzonspor'a iki kötü haber!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçı öncesi açıklamlarda bulundu.

        "SEZONUN KALANINDA BİZİMLE OLMAYABİLİRLER"

        Fatih Tekke, "Dün de gördük, ondan önce de gördük. Her maç zor, sürprizlere açık. Herkesin iştahının olduğu bir kupa. Ligin son bölümü zor geçiyor. Bizim için daha zor. Bu hafta yine iyi haber almadık. Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler ve sezonun kalanında bizimle olmayabilirler. Ligde sınırda olan oyuncular, Muçi yüzde yüz değil ama oyunun bir bölümünde kullanabiliriz. Bu kadroyla birlikte çok iyi yerlere getirdik." dedi.

        Bordo-mavili teknik adam, "Bu maç çok zor olacak. Samsunspor, özellikle son maçlarında yeni hocası ile birlikte daha cesur, daha futbol oynamaya çalışıyor. İyi oyunculardan kurulu iyi bir Samsunspor var son haftalarda gördüğümüz. Kupaya çok asılacakladır. Zor bir maç ama biz de kupayı çok istiyoruz. Oyuncularım bunu hak ediyor. Özellikle duygu olarak bu istek ve arzuyu göstermemiz lazım. Umarım hak ederek bu turu geçeriz. Çok zor bir deplasman ve zor bir maç. Her duruma hazırız. Çok arzu ediyoruz. Umarım o istek ve arzuyla birlikte o sonucu da alırız." diye konuştu.

