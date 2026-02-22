Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Bizim için çok değerli bir 3 puan - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: Bizim için çok değerli bir 3 puan

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda 2-1 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bizim için çok değerli bir 3 puan" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 19:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizim için çok değerli bir 3 puan"

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tekke, "Bizim için çok değerli bir 3 puan. Son maçtan sonra istemediğimiz bir durumda bırakmıştık. Zor bir deplasmandaydık. Rakibin pozisyonları vardı, biz de iyi başlamadık. Sonrasında golü yedik ardından üst üste golleri bulduk. Oyun olarak daha iyi olabilirdik ama kolay olmuyor bu maçlar. Kolay maç yok ligde. Gaziantep ekibini de tebrik ediyorum. Bu maçı da kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Biz her hafta maç maç gidiyoruz. Liderle aramızda 7 puan var. Zor olacak, kolay maç yok. Onana çok değerli kurtarışlar yaptı. Bugün 3'lü oynamadık ama konumlanmamız rakibe göre öyleydi ama 3'lü oynamadık. Sonrasında kendi klasiğimize döndük ve karşılığını da aldık" ifadelerini kullandı.

        SAKATLIK YANITI

        Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan ve sedyeyle oyundan çıkan Folcarelli için, "Tim'in sakatlığı var, söylenen kötü değildir umarım. Devam edeceğiz." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tepki çekti

        Hadise, paylaştığı "Türkiye, yardıma muhtaç" videosuyla tepki çekti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?