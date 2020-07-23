Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Kiralık oyuncular ve sözleşmesi biten futbolcuların ayrılmasıyla birlikte gelecek sezon sil baştan takım kuracak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Önceliği sözleşmesi biten ve yerli oyunculara veren sarı-kırmızılılar, Sivasspor'la yaptığı çıkışın ardından transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşmasına varmış ancak yıldız futbolcu daha sonra Fenerbahçe'yle el sıkışmıştı. Bu bölgeye transfer isteyen Fatih Terim, sarı-kırmızılı idarecilerden Bernard Mensah'ın alınmasını istedi.

Kayserispor, geçen yaz Atletico Madrid'den yaklaşık 3,6 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Mensah'ın transfer taksitlerinin tamamını ödeyebilmiş değil... Kayserispor, Atletico Madrid'in şikayetiyle FIFA'da dosya açılmaması için Ganalı yıldızı bir an önce elinden çıkararak İspanyol ekibine ödemeyi tamamlamayı planlıyor. Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin ciddi ilgisinin bulunduğu Mensah için devreye giren Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübe ilk teklifini de yaptı. İstanbul temsilcisi, Kayserispor'un kapısını cüzi bir miktar para ve Jesse Sekidika ile Valentine Ozornwafor'un kiralanması teklifiyle çaldı.

Kayserispor henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmazken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mert Hakan Yandaş'ın yerine Mensah'ın transferiyle hem Fenerbahçe'ye misilleme yapmayı hem de bu bölgenin doldurulmasının istediği öğrenildi.