Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Porto ile oynanacak olan kritik karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

' Gomis takımda kalsaydı ligde ve Avrupa'da farklı bir konumda olur muydu?' sorusuna Terim, "Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değildir. Gomis'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ama Gomis'in yerine iyi oyuncu alınacağı söylendiği için biz de onay verdik. Ayrıca satmadan alamayan bir takımdan bahsediyoruz. Her bonservissiz oyuncu da bonservisi yok diye size uygun olmuyor. Teknik heyet 'Evet' demeseydi diyorlar. Galatasaray'ın menfaati neyse teknik heyet 'Evet' der. Gomis iyi bir golcü. Olsaydı bazı şeyler değişebilirdi, bu gerçeği inkar etmemeliyiz. Bu gruptan çıksaydık, kimsenin aklına bu gelmezdi. Kötü sonuçlar olunca doğal olarak bazı şeyler eleştirilmelidir" şeklinde cevap verdi.

Son olarak eski futbolcuları Felipe Melo ve Sneijder hakkında konuşan teknik adam;

"Felipe Melo ve Wesley Sneijder için irtibatta olmamıza gerek yok. Ne zaman çağırsak gelirler zaten. İsimlerini duyduğum zaman bile yüzüm gülüyor."

Ayrıntılar birazdan...

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