Fenerbahçe'yle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesi beklenen Hasan Ali Kaldırım, bir süredir kendine takım aramaya başladı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; menajerini devreye sokan deneyimli oyuncunun, Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak sözlü olarak kendilerine önerile Hasan Ali'ye Galatasaray cephesinden olumsuz yanıt geldi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 12 maça çıkan 31 yaşındaki sol bek, teknik direktör Fatih Terim tarafından veto edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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