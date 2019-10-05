Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken teknik direktör Fatih Terim, çok önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, oynanan kötü futbola isyan ederken bazı oyuncular için önemli kararlar alınacağını vurgulayıp şunları söyledi:

"Performans ile ilgili çok söyleyebileceğim şey var. Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı, daha iyi mücadele etti. Bize gelince, sadece istemek yetmiyor demek ki, kazanmayı da bilmek gerekiyor, galibiyeti de almak gerekiyor. Bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasray beklemiyorum. Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Galatasaray puan kaybedecektir ama kaybederse, Salı günü olduğu gibi kaybettiği halde helal olsun denen bir takım vardı, öyle bir takımla kaybeder."

"OCAKA KADAR NE OLACAK İZAH EDECEĞİM"

"Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz. Galatasaraylılara Ocak'ta ne olacak, Ocak'a kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok."

"BAŞKA HAKEM Mİ YOK!"

Terim, hakem Halil Umut Meler için ise şunları söyledi: "Halil hoca Perşembe günü Rosenborg maçını yönetti. Hakem mi kalmadı da adamcağız uçakla Cuma akşam gelecek de Cumartesi akşam burada maça çıkacak. Penaltıları falan söylüyorlar ama ben ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun. Belhanda'ya kızıyordum el diyor pozisyonda diye, meğerse omzundan çekildiğini söylüyormuş. Biraz da ceza almayanlar konuşssun."