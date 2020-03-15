Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, koronavirüs tehlikesine karşın maçın oynanmasına tepki gösterdi. Terim'in açıklamaları şöyle:

"Kurallar gereği buradayım. Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeyim, bu cezayı almamak için kendime ceza verip, susuyorum. Kimse zannetmesin ki bir şey söylemeyeceğim, çok şey söyleyeceğim. Bana inanmış ve inanan bir takımım var, onları yalnız bırakmamak için susuyorum yoksa çok şey söyleyeceğim."