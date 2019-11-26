Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, Club Brugge maçında Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. 11. dakikada Adem Büyük, Aslan'ı öne geçirirken teknik direktör Fatih Terim'in gole sevinci dikkat çekti. Golün ardından ellerini yukarıya kaldıran Terim'in "Allahuekber" dediği ekranlara yansıdı.
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