Ankaragücü - Galatasaray maçıyla futbolseverlerin 82 günlük hasreti sona erdi! Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 sezonu, 82 günlük aranın ardından Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başladı. Galatasaray, henüz 7. dakikada El Kabir'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Fatih Terim maç sonrasında zemine isyan etti.

"Belki çok iyi bir futbol değil ama çok iyi bir sonuç." diyen Terim, 3 puanla başlamanın önemine vurgu yaparak "Rakibe çok pozisyon vermeden pozisyonlar bulmak bizi sevindiren bir durum. Herkes her şeyi daha iyi yapmaya çalışıyor ama Allah aşkına bu zeminlerde bu çocuklar ne yapsın? Bir kişi bu sahayı maç öncesi bakıp incelemez mi? 'Doğru olmayan bir sahada bu maçı oynatmıyorum' diyecek birisi yok mu? Yok, 'Dünyanın 6. ligiyiz' deniliyor... İki takım için de söylüyorum. Bu çok zor bir şey mi? 2018'deyiz. Dünya ve Avrupa şampiyonalarına adayız. Yayıncı kuruluş da kaliteli zemini ister." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR DA GAYRİ CİDDİLİK..."

Zeminden dert yanan başarılı çalıştırıcı, "Sezonun açılış maçında çok üzücü. Bazen yorum yapmakta da zorlanıyoruz. Bazen topun size hükmettiğimiz bir futbol oynuyoruz. Vurmak istiyorsunuz vuramıyorsunuz, top sekiyor. O oyunu bozuyor. Geçen gün kupa maçı için de aynı şeyi söyledik. Aylar öncesinden belli. Kimseyi şikayet etmek istemiyorum ama bu kadar da gayri ciddilik... Milyon dolarların verildiği futbolda sahanın da iyi olması gerekiyor. Sonuçta sezona üç puanla başlamak güzel. Fobiyi de geçtik, Allah'a şükür. Memnunum..." yorumunda bulundu.

BASIN TOPLANTISI

Basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yapan Terim, Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in bir talebinin olduğunu doğruladı. Profesyonellik vurgusu yapan başarılı çalıştırıcı, Hepimiz profesyoneliz, profesyonelce isteklerimiz oluyor ancak bu isteklerimiz olmadığı zaman başkaları cezalandırılmamalı. Gomis'in bir talebi oldu. Galatasaray'ın durumu ve UEFA kriterleri çok açık. Ret cevabı aldı. Biz bir aileyiz, herkesi kazanmaya uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GOMIS BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Gomis'in değerli bir oyuncu olduğunu da söyleyen Terim "Gomis bizim için çok değerli. Geçen sene şampiyonlukta herkes gibi çok katkı verdi. Onu kazanmak için uğraşacağız. Hepsi bizim oyuncularımız. Mevcut kadromuzda olan kullanılabilecek her şeyi maksimum kullanmak istiyorum. Eğer bugün sıkıntı olsaydı Bafe'yi 2. forvet olarak sokacaktım, o yüzden ısındı. Bana göre Sinan da, Eren de, Henry de geçer not aldı. Bu durum sevindirici." dedi.

Artık oyuncu satmaları gerektiğini de dile getiren İmparator, ""Galatasaray takımının almadaki becerisi kadar satmada da becerili olmasını bekliyorum. Artık bu refleksi göstermeliyiz." yorumunda bulundu.

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