Fatih Terim kadroyu değiştirecek

Milli ara sonrasında Süper Lig'e yeniden dönüş yapıldı. Galatasaray, pazartesi günü evinde Alanyaspor’u ağırlayacak. Birçok futbolcusunu milli takımlara gönderen Sarı-Kırmızılılar, sakatlık şoku yaşamadı. Ancak ülkeleri için ter döken oyuncularda yorgunluk ve uzun süren yolculukların getirdiği bitkinlik bulunuyor. Radamel Falcao milli takımda attığı golle yıldızlaştı ancak Kolombiyalı futbolunun dönüş yolculuğu problemdi...

SON KARAR MAÇ GÜNÜ

Fatih Terim’in Alanyaspor karşılaşmasına Diagne’yle başlaması sürpriz olarak kabul edilmeyecek. Aynı zamanda sol bekte yeniden Emre Taşdemir’i görebiliriz. Ligde çok fazla şans bulamayan Ryan Donk da orta sahada yer alabilir. Sezon başından beri hiç dinlenmeyen ve bir de sakatlık geçiren Taylan Antalyalı’nın formasını Hollandalı futbolcuya bırakabileceği konuşuluyor. Terim, 11’le ilgili son kararını maç günü verecek.