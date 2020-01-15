Sezonun ilk yarısında beklentilerin gerisinde kalan Galatasaray, ikinci yarı hazılıklarına 4 Ocak’ta Florya’da toplanarak başlamıştı. Ardından 10 Ocak’ta Antalya’ya giderek çalışmalarını burada sürdüren ve 2 hazırlık maçına çıkan Sarı-Kırmızılılar, kampı tamamlayıp Ziraat Türkiye Kupası maçı için Rize’ye geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kamp çalışmalarında işi sıkı tuttu. Takımının ilk yarıda en çok eleştirildiği noktalar üzerinde idmanlar yaptıran deneyimli çalıştırıcı, hücum varyasyonları üzerinde durdu. Kondisyoner Alberto Bartali önderliğinde Sarı-Kırmızılı futbolculara kondisyon yüklemeleri yapıldı. Sezonun geçen bölümünde oyuncularının fizik olarak 90 dakikayı çıkaramadığını gören İmparator, özellikle tempolu koşu çalışmaları üzerinde durdu.