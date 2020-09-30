Avrupa’nın birçok kulübünün takibinde yer alan Marcao’yla en ciddi şekilde ilgilenen takım İtalya’nın Roma Kulübü… Brezilyalı stoper için Cimbom’a 13 milyon Euro öneren Çizme ekibi, Galatasaray yönetiminin “15’den aşağı vermeyiz” yanıtıyla karşılaşmıştı. Ancak Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre teknik direktör Fatih Terim, oyuncusunun 15’den de fazla edeceği görüşünde…

Henüz 24 yaşında olan Marcao’nun bu sezona iyi başladığını da gören İmparator’un, yönetimle yaptığı son görüşmede bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de kendini gösterecek oyuncusunun gelecek yıl değerini 2 katına çıkarabileceğini ifade ettiği öğrenildi.