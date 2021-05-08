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Fatih Terim öğrencilerine böyle seslendi!

Süper Lig'in 40. haftasında ya tamam ya devam maçına çıkacak olan Galatasaray'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Fatih Terim, öğrencileriyle bir araya gelirken şampiyonluğu son ana kadar kovalayacaklarının altını çizdi. Takımını gündemden uzak tutmaya çalışan İmparator derbi planını da belirledi!

Fatih Terim öğrencilerine böyle seslendi!

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’ı konuk edecek olan Galatasaray, “Ya tamam ya devam” maçına çıkacak. Kaybetmesi durumunda lige havlu atacak olan Aslan, kazanması halinde iddiasını sürdürecek. Ezeli rakipleriyle karşılaşacakları maçtan galip çıkmanın hesaplarını yapan Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, öğrencilerini dev mücadeleye hazırladı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre oyuncularına maçın önemini anlatan İmparator, “Ligin telafi maçına çıkıyoruz. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Buraya üçte 3’le geldik. Önümüzde 3 maç var ve en kritik maçımızı oynayacağız. Kazanırsak, her şeyi değiştirebiliriz. Kazanmak için savaşın” sözleriyle takımına seslendi.

TAKIMINI GÜNDEMDEN UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Bir taraftan Beşiktaş derbisine konsantre olan Galatasaray, diğer yandan seçim haberleriyle çalkalanıyor. Ligdeki en kritik haftada seçime odaklanılması ve camiada tepkilere neden olan seçimin iptal kadarı Sarı-Kırmızılılar’ın gündemini oluşturuyor. Zorlu maça hazırlanan teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularını farklı gündemlerden uzak tutmaya çalışıyor.

ETEBO’NUN SONUCU BEKLENİYOR

Son oynanan Antalyaspor maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Peter Etebo, karantina sürecini tamamladı. Ancak yapılan PCR testinin sonucu çıkmadı. Nijeryalı oyuncuyu Beşiktaş önünde en azından kadroya almak isteyen teknik direktör Fatih Terim, test sonucunun gelmesi durumunda öğrencisini kadroya dahil edecek. Antalya önünde iyi performans gösteren Taylan’ı ilk 11’de düşünen Terim’in, testi negatife dönerse Etebo’yu yedek kuvvet olarak oturtması bekleniyor.

ARDA SÜRPRİZİ OLABİLİR

Beşiktaş derbisinde tecrübeli isimlere güvenen Fatih Terim’in, son 5 maçtır ilk 11’de görevlendirdiği genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nu dev derbide düşünmediği öğrenildi. Forvette Radamel Falcao’nun tecrübesinden yararlanmak isteyen İmparator’un, son haftaların yıldızı Halil Dervişoğlu ile daha önce bir çok kez derbiye çıkan Arda Turan arasında maç saatine doğru bir tercih yapacağı ifade edildi.

ONYEKURU VE MOHAMED SONRADAN

Ara transferde takıma katılıp ligin ikinci yarısının hemen başında fırtınalar estiren Henry Onyekuru ile Mostafa Mohamed’in bu akşam yedek kuvvet olması bekleniyor. Sonradan oyuna girdikleri maçlarda yorulan rakibinin fişini çeken ikili silahını saklayacak Terim’in, oyunun gidişatına göre Onyekuru ve Mohamed’e forma vereceği bildirildi.

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