Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Fatih Terim sert yüzünü gösterdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Hatayspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından oyunculara tepki gösterdi. Terim'in, "Üzerinizdeki formanın başarısız olma lüksü yok. Bir an evvel kendinize gelin ve kalan maçlarda size yakışan futbolu sergileyin" dediği bildirildi

Fatih Terim sert yüzünü gösterdi!

Süper Lig’de Hatayspor’a deplasmanda 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, dün Florya’da öğrencilerine sert çıktı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden deneyimli teknik adam, yenilgiden çok takımının sahadaki kötü oyununa sinirlendi.

90 dakika boyunca kazanmaktan uzak bir grafik sergileyen futbolcularının vasat performansını eleştiren İmparator'un, “Bu oyun size hiç yakışmadı. Sezonun tamamında yaşadığımız büyük sorunlara rağmen son bölüme iddialı girdik. Şampiyonluğa bu kadar az mesafe kalmışken, mücadeleden uzak görüntünüz beni hayal kırıklığına uğrattı. Üzerinizdeki formanın başarısız olma lüksü yok. Bir an evvel kendinize gelin ve kalan maçlarda size yakışan futbolu sergileyin” şeklinde çıkıştığı bildirildi.

“AYNI BAŞARIYI TEKRARLAYACAK GÜCÜMÜZ VAR”

Bu akşam Fenerbahçe’nin evinde Denizli’yi yenmesi durumunda 3. sıraya gerileyecek olan Cimbom, lider Beşiktaş’ın da yenilmesinin ardından zirveyle arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Ancak kalan maçlarda takımının toparlanmaması durumunda yarışın uzağında kalacağını bilen Terim, “Daha önce yakaladığımız 8 maçlık galibiyet serisinin ardından liderlik koltuğunun sahibi olmuştuk. Önümüzde sadece 9 maç kaldı ve aynı başarıyı tekrarlayacak gücümüz var” sözleriyle öğrencilerini ayağa kaldırmaya çalıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLPaşa, lideri yıktı!
SON DAKİKA! Eskişehirspor küme düştü! Taraftarlar yıkıldı... (Altınordu - Eskişehirspor maç sonucu)
FUTBOLEskişehirspor küme düştü!
Serdar Ali Çelikler: Belözoğlu'na 'Hoş geldin' hediyesi
FUTBOLBelözoğlu'na 'Hoş geldin' hediyesi
Hatayspor Galatasaray maçına spor yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler: Artık kimse yemiyor...
FUTBOL"Ölmüş ağlayanı yok!"
Selim Soydan'dan 28 şampiyonluk yorumu: İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar
FUTBOL"İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar"
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: BJK muhtemel 11'leri
FUTBOLSergen Yalçın'ın 11'i!
Cadiz - Valencia maçına Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem damgasını vurdu
FUTBOLLa Liga'da ırkçılık skandalı
Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLAlanya'da sürpriz sonuç!
Hikmet Karaman: "İşimiz bitmedi"
FUTBOL"İşimiz bitmedi"
Başakşehir, evinde 7 maç sonra kazandı
FUTBOL7 maç sonra galibiyet!