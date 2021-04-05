Süper Lig’de Hatayspor’a deplasmanda 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, dün Florya’da öğrencilerine sert çıktı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden deneyimli teknik adam, yenilgiden çok takımının sahadaki kötü oyununa sinirlendi.

90 dakika boyunca kazanmaktan uzak bir grafik sergileyen futbolcularının vasat performansını eleştiren İmparator'un, “Bu oyun size hiç yakışmadı. Sezonun tamamında yaşadığımız büyük sorunlara rağmen son bölüme iddialı girdik. Şampiyonluğa bu kadar az mesafe kalmışken, mücadeleden uzak görüntünüz beni hayal kırıklığına uğrattı. Üzerinizdeki formanın başarısız olma lüksü yok. Bir an evvel kendinize gelin ve kalan maçlarda size yakışan futbolu sergileyin” şeklinde çıkıştığı bildirildi.

“AYNI BAŞARIYI TEKRARLAYACAK GÜCÜMÜZ VAR”

Bu akşam Fenerbahçe’nin evinde Denizli’yi yenmesi durumunda 3. sıraya gerileyecek olan Cimbom, lider Beşiktaş’ın da yenilmesinin ardından zirveyle arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Ancak kalan maçlarda takımının toparlanmaması durumunda yarışın uzağında kalacağını bilen Terim, “Daha önce yakaladığımız 8 maçlık galibiyet serisinin ardından liderlik koltuğunun sahibi olmuştuk. Önümüzde sadece 9 maç kaldı ve aynı başarıyı tekrarlayacak gücümüz var” sözleriyle öğrencilerini ayağa kaldırmaya çalıştı.