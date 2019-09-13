Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ederken Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala, mücadelede tribünde yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.
PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla Fatih Terim'e destek verdi.
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