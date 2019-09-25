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Fatih Terim yardımcılarına sahip çıktı

Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde eleştiri konusu olan yardımcılarına sahip çıktı. Sakatlıklar ve fikstürle ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, derbiyi mutlaka kazanmak istediklerini dile getirdi

Fatih TeriM

28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı cezasından sakatlıklara, Ali Koç'un açıklamasından yardımcılarına yönelik eleştirilere kadar birçok konuya değindi.

Fenerbahçe ile 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları derbiye hazır olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız." diye konuştu.

Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor." şeklinde konuştu.

" BELHANDA OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR"

Sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın derbide forma giymek istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Belhanda oynamayı çok istiyor. Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede problem yaşayabilir. Özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçındaki rotasyonun sezonun ilerleyen maçlarında da devam edeceğini aktaran Terim, "Oyuncular haftada üç maç oynamaya alışacaklar. Galatasaray'da oynayan futbolcunun bahanesi olmaz. Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız rotasyonu ilerleyen maçlarda da yapacağız. Aynı oyuncularla tüm sezonu bitiremezsiniz." dedi.

Terim yeri geldiğinde 1-0'lık skorun korunması gerektiğinin altını çizerek, "1 farkı bırakmamak lazım. 1 fark önde veya gerideyseniz, galip veya mağlubuz diyemezsiniz. Rahat olmanız için 2 fark yapmamız lazım. Ancak bazen maçı 1-0'da da bitirmelisiniz. Büyük takımda oynuyorsanız, 1-0’ı korumanız gerekir." şeklinde konuştu.

"BİR SIKINTI OLMUŞSA BU DA BENİM SORUMLULUĞUMDADIR"

Yardımcı antrenörü Levent Şahin'in eleştirilmesine değinen Terim, "Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Üçü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır." ifadelerini kullandı.

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