Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi Piyanist Fazıl Say, en sevdiği şarkıları paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi. Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee haklı adam. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" yorumunda bulundu

Giriş: 11.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:04

