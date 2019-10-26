Fenerbahçe Yüksek Divan Toplantısı nedeniyle FB TV canlı yayını araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da kongre üyeliğinde 25. yılını tamamlayarak yüksek divan kurulu üyesi olduğu Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Toplantısı'nda yer alıyor. FB TV canlı izleme linki haberimizde.
FB TV CANLI YAYIN
FB TV, Fenerbahçe Yüksek Divan Toplantısı yapılırken youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
FB TV FREKANS BİLGİLERİ VE AYARLARI
18 Eylül’de Türksat 2A uydusunda olan FBTV yayını, Türksat 4A uydusuna geçiş yaptı.
Türksat 4A 42 derece doğu uydusu
Uydu frekansı 12344,5 MHz Dikey (V)
Sembol rate 30.000 Ksym/s Fec : ¾
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