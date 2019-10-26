Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı başladı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve üyeler katılım gösterdi.

Kongre üyeliğinde 25 yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüksek divan kurulu üyesi oldu ve bugün plaketini alacak.

Açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, "Saat 14.00 gibi Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımız gelene kadar olağan gündemimizi bitirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bugün üyelerimize konuşma hakkı veremeyeceğiz. Bende konuşmamı Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde yapacağım." ifadelerini kullandı.

ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI

İHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıda Erdoğan için özel bir video hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı.