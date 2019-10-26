Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.

Kürsüye gelerek açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir. Fenerbahçeli 8 sporcumuz, Tokyo 2020'de mücadele edecek. Temenni ederim ki bu sayı daha da artacak. Fenerbahçe inşallah önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir."

"İNSAN HER ŞEYİ YAPABİLİR AMA TUTTUĞU TAKIMI DEĞİŞTİREMEZ"

"Takım tutmak tam anlamıyla bir gönül işidir. İnsan görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir ama asla yapamayacağı şeylerden biri takımını değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Amatörden profesyonele doğru giden futbol hayatımıza siyasi çalışmalarımız nedeniyle bir noktada son vermek gerekti. Rahmetli babam bu yola devam etmeme müsaade etmedi. Okumamı istedi ve siyaset için spora ara vermemi istedi. Fenerbahçe'yle olan muhabbetimiz hep devam etti. Çeyrek asrı geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlık görevlerimde tüm spor kulüplerimize eşit davranmaya çalıştım"

"Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hiç yeri değişmedi. Atalarımızın da dediği gibi, gönül ferman dinlemiyor. Kongre üyeliğimizde 25. yılını doldurarak yüksek divan kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu Fenerbahçe'ye gönül veren herkesin hayali olan bir unvandır. Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var. Bu kadar üye potansiyeli olan bir kulüpte yüksek üye olmak bizim için ayrı bir bahtiyarlıktır."

"İNŞALLAH BUNDAN SONRA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEK, KATKIYI SUNACAĞIZ"

"Çeyrek asırdan fazladır kongre üyesi olan kıdemli Fenerbahçelilerden oluşan bu güzide topluluğun ülkemize yaptığı katkılar sebebiyle özellikle tebrik ediyorum. İnşallah Yüksek Divan Kurulu'na bundan sonra her türlü desteği verecek, katkıyı sunacağız"

"Hem tarihi, hem coğrafi mirasımızdan dolayı sporun çok daha ileride bulunması gerekiyor. Neden kulüplerimiz ve milli takımlarımız çok daha büyük başarılara imza atmasın? Her ne kadar göğsümüzü kabartan başarılarımız olsa da arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yüzlerce madalya dağıtılan organizasyonlardan bir-iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız, daha iyisini yapabiliriz."

"EKSİK OLAN İKİ NOTKAMIZ VAR: ALTYAPI VE SPORCU YETİŞTİRME"

"Eksik olan iki noktamız var. Birincisi altyapı, ikincisi sporcu yetiştirmektir. Başbakanlık dönemimden itibaren bu iki eksiği gidermek için yoğun bir çaba ortaya koydum. Cumhuriyet tarihindeki en büyük spor altyapısı çalışması gerçekleşti. 1575 olan spor tesisi sayısını 3701'e çıkardık."

"278 bin olan lisanslı sporcu sayımız bugün 9 milyon 741 bine ulaşmıştır! Bu rakam çok önemli. Faal sporcu sayısı 206 binden 4 milyon 875 bine çıkmıştır. Spor kulüplerimizin sayısı ise 6 binden 17 bin 637'ye yükselmiştir. Az önce Sayın Başkan yeşil sahalardan bahsederken aklıma şu geldi: Bizim oynadığımız dönemde nerede yeşil saha? Toprakta oynuyorduk"

"Kenan Evren Lisesi... İnşallah buradan vasıflı sporcularımız yetiştireceğiz. Netice bu..."

"Zaman zaman bir araya geldiğimizde başkanlarımıza söylüyorum. Yatıp kalkıp futbol diyoruz ama Fenerbahçe'nin basketboldaki başarısını unutamayız. Bu yadsınamaz. Bu başarıları geliştirmemiz lazım. Yüzmede Fenerbahçe'de bir başarısı var, bunu artırarak devam ettirmeli. Kızlarımızın başarıları Fenerbahçe'de farklı bir yerde."