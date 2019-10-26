Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen ekim ayı olağan toplantısında açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sayın Bakanlarımız, değerli üyelerimiz... Bir aile buluşması olarak gördüğümüz toplantıya hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe toplantısında bizle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 12 Cumhurbaşkanımızın 6'sının Fenerbahçeli olmasından gurur duyuyoruz ancak sadece biri Yüksek Divan Üyesi oldu. Şahsım ve camiamız adına sizi tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe sevdalısı olması ve bugünden itibaren bizlerin bir parçası olması gurur vesilesidir. Bu camia çok tarihi günler yaşadı, bugünlerden bir tanesi de bugündür. Kendisine daveti kırmadıkları için camiamız adına şükranlarımı sunuyorum.

"FENERBAHÇELİ, VATANINI SAVUNMAK İÇİN KOŞAR"

Her şeyden önce Fenerbahçeli vatanseverdir. En önemli kuruluş amaçlarımızdan biri olan gençleri vatanı korumak için hazırlamak. Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. General Harrington Kupası'nı kaldırıp, düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratan yine Fenerbahçe'ydi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VERDİ

Bugün de Barış Pınarı Harekatı'nın yanında olduğumuzu ilk günden dünyaya duyurmuştuk. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken bu haklı mücadelemizde TSK'ya muvaffakiyet temenni ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun.

"FETÖ'YE KARŞI DİRENME NOKTASINDA ÖNCÜ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ"

Halkın takımı Fenerbahçe. Fenerbahçe demokrasiye inanır ve demokratik değerlere bağlıdır. Tüm kararlar demokratik süreçlerle belirlenir. Aşağı yukarı 43 bin üyeye sahip olan Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok üyeye sahip olan kulübüdür. Fenerbahçe hukuka inanır. 3 Temmuz'da camiamıza yapılan hain saldırıda dostumuz da düşmanımız da tavrımızı çok net gördü. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde yönetim kurulumuz, çalışanımız, taraftarımızla birlikte en yalnız kaldığımız dönemde bu mücadeleden topyekün çıktık. Maddi ve manevi çok kayıplar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız siz de takdir edersiniz ki bu alçak örgüte en güçlü olduğu dönemde boyun eğmedik.

Vicdanlı ve objektif, herkesin takdir ettiği gibi bu örgütün alçak teşebbüsüne boyun eğmedik. FETO'ye karşı direnme noktasında ülkemize öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Geri dönüp baktığımızda mağduriyetimizden sportif anlamda istifade edenlerin de olduğu inkar edilemez. Fenerbahçe, hem sportif hem de mali anlamda rakiplerinin fersah fersah önündeydi. Her şeye rağmen, tüm bu yaşananlara rağmen, o gün de bugün de hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmedik. Ülkemizin hain FETÖ saldırısını püskürtmesinin ardından, 3 Temmuz'da yaşananların da büyük bir kumpas olduğunu gördük. Her platformda seslendirdiğimiz gibi Yargıtay'dan da kararı bekliyoruz.

Biz camia olarak adalete güvenmeye devam edeceğiz. Fenerbahçeli, cumhuriyete bağlıdır ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkar. Bu vesileyle 96. yaşına erişeceğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyor ve daha nice bayramlar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.

"KENAN EVREN LİSESİ'NİN KULÜBÜMÜZE DEVRİ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Aziz Yıldırım'ın başlattığı ve 17 yıldır devam eden bir sürecin sonuna geldik. Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri gerçekleşmiştir. Bundan sonra bize düşen görev bu değeri değerlendirebilmektir. Sayın Cumhurbaşkanım, bu süreçte bize yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz."