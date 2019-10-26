Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbolFenerbahçe Başkan Yardımcısı Karaçam: Borçlarımız Euro bazında indi

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Karaçam: Borçlarımız Euro bazında indi

AA

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, “Döviz cinsinden borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya indi” diye konuştu

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün mali raporuyla ilgili bilgi verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen ekim ayı olağan toplantısında konuşan Karaçam, yılın ilk 6 ayıyla ilgili mali rakamları aktardı.

30 Haziran 2019 itibarıyla karşılaştırmalı mali raporları okuyan Karaçam, söz konusu dönem içerisinde kulübün varlıklarında büyük bir değişiklik olmadığını belirtti.

Burhan Karaçam, döviz açısından borçlarda düşüş olmasına rağmen kur farkı dolayısıyla lira cinsinden borçların yükseldiğini vurgulayarak, "Geçen sene mayıs ayı sonunda 3,2 milyar lira olan borçlarımız, şu anda 3,7 milyar liraya geliyor. 612 milyon avro olan borç ve yükümlülükler, 568 milyon avroya indi." ifadelerini kullandı.

Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin henüz Türkiye Bankalar Birliğine giremediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Fenerbahçe olarak Bankalar Birliğine giremedik. Önümüzdeki hafta perşembe günü saat 20.30'da camiaya sesleniş programında başkanımız bunu ayrıntılı olarak açıklayacak. Bankalar Birliği tarafından bize sunulan modelin ne kadarı yeni yapılanma ne kadarı borç tasfiyesi, biz bununla ilgili bir görüş oluşturamadık. Anlaşmaya göre plana girdiğimiz takdirde bunun kulübümüz için bir çözüm olması gerekiyor. Bunu sonuçlandırdığımız zaman bu yükü yürütülebilir bir hale getireceğiz."

Kulübün denetim raporunu okuyan denetim kurulu üyesi Selim Çeçen ise Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 2 milyar 268 milyon 992 bin lira olduğunu açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? Yanal kararını verdi! FB 11'i
FUTBOLYanal kararını verdi!
Belhanda, Fatih Terim'le görüştü! Falcao ve Belhanda Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
FUTBOLBelhanda, Terim ile görüştü!
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleştiriliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı
FUTBOLYüksek Divan Kurulu gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç camiaya seslenecek
FUTBOLAli Koç camiaya seslenecek!
Leicester City tarih yazdı! Tam 9 gol... Leicester City Southampton maç sonucu
FUTBOLLeicester City'den 9 tarihi galibiyet
Beşiktaş'ta kulübün genel durumu mercek altında
FUTBOLKulübün genel durumu mercek altında
Göztepe, Kasımpaşa'yı 60 yıldır yenemiyor
FUTBOLGöztepe, Paşa'yı 60 yıldır yenemiyor
Galatasaray ligde 7 maçtır yenilmiyor
FUTBOLGalatasaray ligde 7 maçtır yenilmiyor
Trabzonspor'da kadro değişiyor
FUTBOLTrabzonspor'da kadro değişiyor
Karabükspor, yolda kalan rakibine kendi otobüsünü yolladı
FUTBOLKarabükspor'dan otobüs jesti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X