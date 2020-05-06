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Bu sezon da şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve hasreti 6 yıla çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Başkan Ali Koç teknik direktör konusuna yoğunlaşırken yöneticiler, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile birlikte transfer çalışmalarını şimdiden yürütmeye başladı. Henüz teknik direktör belirlenmemesine rağmen bazı transferleri imza aşamasına getirip sadece teknik direktörün onayına bırakmak isteyen Fenerbahçe'de böylelikle transfer piyasasında zaman kaybedilmemesi hedefleniyor.

Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle oluşacak şartların zorluğu da dikkate alındığında önümüzdeki sezon takımı yerli bir iskeletin üzerine oturtmayı hedefleyen Fenerbahçe'de bu kapsamda Galatasaray'ın eski kanat oyuncusu Sinan Gümüş transfer listesine alındı. Geçtiğimiz sezon da oyuncuyla ilgilenen fakat özellikle Deniz Türüç'ün transfer edilmesiyle bu transferi sonlandırmayan Sarı-Lacivertliler, devre arasında Antalyaspor'a kiralık olarak katılan başarılı oyuncu için girişimlerde bulundu.

7 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Antalyaspor'da 7 maça çıkan ve 3 gol 1 de asist katkısıyla dikkat çekici bir performans ortaya koyan Sinan Gümüş'ü önümüzdeki sezon rotasyona eklemek isteyen Sarı-Lacivertliler oyuncuyu 650 bin Euro civarında bir maaş yüküyle takıma katmayı planlıyor. Genoa'nın planlarında yer almayan Sinan Gümüş'ün kulübü karar değiştirmemesi halinde önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.