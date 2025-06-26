Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya FBI, en çok arananlar listesine aldığı, çete elebaşı olduğu iddia edilen kişi için 3 milyon dolar ödül koydu | Dış Haberler

        FBI, en çok arananlar listesine aldığı, çete elebaşı olduğu iddia edilen kişi için 3 milyon dolar ödül koydu

        FBI, Venezuela merkezli Tren de Aragua (TdA) çetesinin elebaşılarından olduğu öne sürülen Serrano'yu, "En Çok Aranan On Kaçak" listesine ekledi. FBI, Serrano'yu yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayanlar için 3 milyon dolara kadar ödül koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Venezuela merkezli Tren de Aragua (TdA) çetesinin elebaşılarından olduğu öne sürülen Giovanni Vicente Mosquera Serrano’yu, "En Çok Aranan On Kaçak" listesine ekledi ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayanlar için 3 milyon dolara kadar ödül vadetti.

        .png
        .png

        FBI'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Venezuela merkezli TdA çetesinin elebaşılarından olduğu iddia edilen Mosquera Serrano, FBI'ın "En Çok Aranan On Kaçak" listesine eklendi.

        LİSTEYE ALINAN İLK ÇETE ÜYESİ

        "El Viejo (Yaşlı Adam)" lakabıyla tanınan Mosquera Serrano, FBI’ın "En Çok Aranan Kaçaklar" listesine alınan ilk çete üyesi oldu.

        FBI'dan yapılan açıklamada, "yabancı terör örgütüne destek sağlamak" ve "ABD’de dağıtılmak üzere Kolombiya’dan uyuşturucu temin etmek" gibi federal suçlamalar nedeniyle aranan 37 yaşındaki Mosquera Serrano’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayanlara 3 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Aliağa yangını kontrol altında
        Aliağa yangını kontrol altında
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da