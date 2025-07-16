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        Haberler Gündem Güncel Feci kaza! İşçinin sırtına makine saplandı! | Son dakika haberleri

        Feci kaza! İşçinin sırtına makine saplandı!

        Adana'da korkunç bir iş kazası meydana geldi. Görüntüleri ortaya çıkan olayda arızalı bir makine, işçinin sırtına saplandı. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:10
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        İşçinin sırtına makine saplandı!
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        Adana'nın Sarıçam ilçesinde, organize saniyede çalışan bir işçinin sırtına makine saplandı. Ağır yaralanan işçinin yaşadığı dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir işçi çalıştığı sırada arıza yapan bir makineye müdahale etmek istedi.

        ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

        Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı. İşçinin bağırması üzerine arkadaşları onun yardımına koştu. Ancak işçiler uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkaramadı. Bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

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