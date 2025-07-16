Feci kaza! İşçinin sırtına makine saplandı!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, organize saniyede çalışan bir işçinin sırtına makine saplandı. Ağır yaralanan işçinin yaşadığı dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir işçi çalıştığı sırada arıza yapan bir makineye müdahale etmek istedi.

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı. İşçinin bağırması üzerine arkadaşları onun yardımına koştu. Ancak işçiler uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkaramadı. Bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.