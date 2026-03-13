Fed bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor

Bowman, Cato Enstitüsünün Politika Forumu'nda, bankaların sermaye gerekliliklerine ilişkin konuşma yaptı.

Sermaye gerekliliklerinin ihtiyatlı düzenleyici çerçevenin temelini oluşturduğunu belirten Bowman, gelecek haftalarda ABD'de Basel III'ün son aşamasını uygulamak için kurallar önereceklerini söyledi.

Bowman, "Sermaye çerçevesindeki bu değişiklikler, örtüşen gereklilikleri ortadan kaldırıyor, kalibrasyonları gerçek riske uygun hale getiriyor ve ihtiyatlı çerçevemizde uzun süredir bulunan boşlukları kapsamlı şekilde ele alıyor" ifadelerini kullandı.

Büyük bankalar için düzenleyici sermaye çerçevesinin dört temel unsurunu değiştirmeye yönelik öneriler geliştirdiklerini belirten Bowman, bunların stres testi, ek kaldıraç oranı, risk bazlı sermaye gereklilikleri için Basel III çerçevesi ve Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar (G-SIB) ek yükümlülüğünü kapsadığını anlattı.

"SERMAYE SEVİYELERİNİN SÜREKLİ ARTIRILMASININ REEL EKONOMİ İÇİN MALİYETLER DOĞURDU"

Bowman, belirli bir amaç olmaksızın sermaye seviyelerinin sürekli artırılmasının reel ekonomi için maliyetler doğurduğuna dikkati çekerek, sermaye gereklilikleri aşırı hale geldiğinde bankacılık sisteminin reel ekonomiye kredi sağlama işlevine zarar verdiğini ifade etti.

Fed'in sermaye gerekliliklerini modernize etmek için adımlar attığını bildiren Bowman, ortak kural koyma süreçleri önermek için Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştığını kaydetti.