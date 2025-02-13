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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam FED Başkanı Powell: Enflasyonda hedefe yakınız ancak henüz ulaşamadık - İş-Yaşam Haberleri

        FED Başkanı Powell: Enflasyonda hedefe yakınız ancak henüz ulaşamadık

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon hedefine yakın olduklarını ancak henüz ulaşmadıklarını ifade ederek, bugünkü enflasyon verisinin de aynı şeyi söylediğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 13.02.2025 - 07:38
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        "Enflasyonda hedefe yakınız ancak henüz ulaşamadık"
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        Powell, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden istifa etmesini istemesi durumunda bunu yapmayacağına yönelik sözleri sorulan Powell, bu ifadelerinin arkasında olduğunu dile getirdi.

        Powell, Trump'ın bu sabah faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamasına yönelik, "Başkanın söyledikleri hakkında hiçbir zaman yorum yapmam, ancak başımızı öne eğmeye, işimizi yapmaya ve kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler." dedi.

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        Faiz oranları konusunda ne yapacaklarına dair kararları verilere, ekonomik görünüme ve risk dengesine göre vereceklerinin altını çizen Powell, şu anda hükümet politikaları konusunda belirsiz bir ortam olduğunu ve ne yapacaklarını düşünmeden önce bunların etkilerini bekleyip görmek gerektiğini ifade etti.

        Powell, 5 yıldır iyi bir verimlilik artışı yaşadıklarını, bu devam ederse ülke ekonomisinin yüzde 2 ila yüzde 2,5 büyüyebileceğini söyledi.

        "POLİTİKAYI ŞİMDİLİK KISITLAYICI TUTMAK İSTİYORUZ"

        Amerikalılar için yapabilecekleri en iyi şeyin, hem fiyat istikrarını hem de maksimum istihdamı sürdürmek olduğunu vurgulayan Powell, "Fiyatların istikrarlı olduğu uzun bir genişleme dönemine geri dönmeye çalışıyoruz. Enflasyon hedefine yakın olduğumuzu ama orada olmadığımızı söyleyebilirim. Bugünkü enflasyon verisi de aynı şeyi söylüyor." diye konuştu.

        Powell, bugün açıklanan tüketici enflasyonu verisinin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini ancak bir ya da iki kötü verinin kendilerini heyecanlandırmadığını dile getirdi.

        Kişisel tüketici harcamaları fiyat endeksinin daha iyi bir enflasyon ölçütü olduğunu düşündüklerini belirten Powell, yarın yayımlanacak üretici enflasyonu raporuyla bu konuda daha fazla veri elde edeceklerini söyledi.

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        Powell, geçen yıl enflasyonda büyük ilerleme kaydedildiğini ancak henüz hedefe ulaşmadıklarını, bu nedenle politikayı şimdilik kısıtlayıcı tutmak istediklerini vurguladı.

        Fed'in politikasının iyi bir yerde olduğunu düşündüğünü belirten Powell, enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt bekledikleri için durduklarını kaydetti.

        "TARİFELER NEDENİYLE POLİTİKA ORANIMIZDA BİR ŞEYLER YAPMAMIZ GEREKEBİLİR"

        Powell, tarifelerle ilgili yetkinin ABD Başkanı ile Kongrede olduğunu ve Ticaret Bakanlığının da bazı alanlarda konuya dahil olduğunu ifade ederek, Fed'in tarifeleri belirleme konusunda rolü bulunmadığını dile getirdi.

        Powell, bu yetkiye sahip olanların aldığı kararlarla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, "Ekonominin, tarifeler ya da kısmen tarifeler nedeniyle politika oranımızda bir şeyler yapmamız gerekecek şekilde gelişmesi mümkün. Ancak bunun nasıl olacağını hangi politikaların gerçekten yürürlüğe girdiğini görmeden bilemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Fed Başkanı Powell, ticaretin yanı sıra göç politikası, mali politika ve düzenleyici politikada da önemli değişiklikler olduğuna işaret etti.

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