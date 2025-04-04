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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed Başkanı Powell ve Trump'tan açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        Fed Başkanı Powell: Para politikasında değişikliğe gitmek için erken

        Fed Başkanı Jerome Powell gümrük tarifelerinin etkisinin öngörülenden daha fazla olabileceğini belirterek "Para politikasında değişikliğe gitmek için erken" diye konuştu. Powell "Daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme olacak. Ne olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı. Benzer zamanda açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu. Trump, "Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:57 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:20
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        Fed Başkanından kritik açıklamalar
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        Fed Başkanı Jerome Powell ABD'de Ekonomi Gazetecileri Birliği'nde konuştu.

        Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin ekonomide etkisinin beklenenden daha büyük olacağını belirten Powell "Daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme olacak. Ne olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

        Powell yüksek tarifelerin ekonomide etkisini göstereceğini ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükselteceğini ifade etti.

        Para politikasında değişikliğe gitmek için erken olduğunu dile getiren Powell "Suların durulmasını izlemek için iyi bir zaman. Önümüzü gördükten sonra doğru politika adımını atacağız" diye konuştu.

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        Yeni ekonomi yönetiminin ticarette ve regülasyon tarafında değişiklikler yaptığını kaydeden Powell "Bu politikaların kısa vadeli etkilerinin nasıl olacağını göremiyoruz. Mevcut belirsizlik ortamı devam edecek gibi gözüküyor" ifadesini kullandı.

        Fed Başkanı konuşmasında, siyasi tartışmaların parçası olmak istemediklerini söyledi.

        TRUMP'TAN FAİZ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

        ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        ABD Başkanı Trump, "Bu, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek adına mükemmel bir zaman olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

        Powell'ı "her zaman geç kalmakla" eleştiren Trump, şimdi imajını değiştirebileceğini ve hızlı hareket edebileceğini kaydetti.

        İki ay içinde enerji fiyatlarındaki, faiz oranlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta fiyatlarındaki düşüş ile istihdamdaki artışa işaret eden Trump, "Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak." ifadelerini kullandı.

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