Amerikan seçimleri devam ederken ABD Merkez Bankası Fed, bugün biten toplantı sonrası faiz kararını ve ekonomik görünümle ilgili gidişata dair görüşlerini açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizi değiştirilmedi ve yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı. Aşkın rezervler (IOER) ve reeskont faizleri de değiştirilmeyerek sırasıyla 0.10 ve 0.25'te bırakıldı. Fed, merakla beklenen varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizi değiştirilmedi ve yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı. Aşkın rezervler üzerindeki faiz (IOER) yüzde 0.10, reeskont faizleri de 0.25'te bırakıldı.

Oy birliğiyle çıkan ve beklentinin dışında bir karar vermeyen Fed'in noktasal grafiğinde 2023 yılına kadar sıfır faiz politikasının devamı öngörülüyor.

Kararın ardından ABD borsalarındaki 2.5 puana varan ralli devam ederken, dolar endeksi 93 puanın altındaki seyrini sürdürdü. Dolar/TL cephesinde anlamlı bir değişim olmadı, kur 8.42'de yatay.

Fed, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı için ekonomiye tam destek vermeye tüm araçlarıyla hazır olduğunu belirtirken merakla beklenen varlık alımlarıyla ilgili da değişikliğe gitmedi. Zayıflayan talebin ve düşük enerji fiyatlarının enflasyonu aşağıda tuttuğu kaydedildi.

Ekonomik aktivite ve istihdamın toparlanmaya devam etse de pandemi öncesi seviyesinin altında kaldığı belirtilen karar metninde koronavirüsün ekonomik görünüm üzerinde önemli risk oluşturduğu yinelendi. Fed, destekleyici para politikasında sözel yönlendirmenin süreceğini de vurguladı.

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