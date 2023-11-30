Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihi
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi piyasaların bekleyişi sürüyor. Fed iki ayda bir defa faiz kararı açıklıyor. Karar genellikle iki günlük toplantının ardından açıklanıyor. İşte ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihi
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi geri sayım sürüyor. Piyasalar tarafından yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte "Fed faiz kararı açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Fed'in faiz kararıyla ilgili detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in faiz kararı Aralık ayı sonu gelmeden açıklanacak. Buna göre Fed faiz kararı 12 - 13 Aralık günü yapılacak toplantılar sonrasında belli olacak.
Faiz kararının geçmiş temayüllere bakıldığında 13 Aralık akşamı saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.