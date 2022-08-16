Fed faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. ABD enflasyon oranı temmuz ayında ekonomistlerin beklentilerinin altında kalarak yüzde 8,5 oldu. Son aylarda yüksek enflasyon verileri sebebiyle her ay faiz artırımına giden Fed'in önümüzdeki toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay Fed toplantısı var mı? İşte detaylar...