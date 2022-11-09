Yılın son FED toplantısı tarihi belli oldu!

FAİZ ORANI 375 BAZ PUAN ARTTI

Böylece FOMC son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırım kararı almış oldu. Son 6 toplantıda ise faizi toplamda 375 baz puan artırdı.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde daha önce olduğu gibi Ukrayna'da devam eden savaşın ekonomik ve insani olarak zorluk yarattığı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı ifade edildi.