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Yılın son FED toplantısı tarihi belli oldu!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı ekonomi piyasalarını yakından takip edenler için gündemdeki yerini aldı. Yılın son toplantısı olarak gerçekleşecek FED faiz kararı için gözler tarihlere kilitlendi. FED faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ise belli oldu.

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  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED faiz kararı küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, dolar ve petrol fiyatlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararında gözler toplantı tarihine çevrildi. FED faiz kararı, aralık ayında 2022 yılın son olarak yapılacağı toplantı sonunda belli olacak. FED faiz kararı neticesinde piyasalar şekil alacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED toplantısı ne zaman?
  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu.

    Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

    14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.
  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4.00 aralığına çekti. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

    Yılın son FED faiz kararı toplantısında Para Politikası Kurulu'nun vereceği faiz kararı ise merak ediliyor.
  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FAİZ ORANI 375 BAZ PUAN ARTTI

    Böylece FOMC son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırım kararı almış oldu. Son 6 toplantıda ise faizi toplamda 375 baz puan artırdı. 

    FOMC tarafından yayımlanan karar metninde daha önce olduğu gibi Ukrayna'da devam eden savaşın ekonomik ve insani olarak zorluk yarattığı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı ifade edildi.
  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    HARCAMA VE ÜRETİMDE ILIMLI BÜYÜME

    Son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilen karar metninde "İstihdamdaki artış son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon, pandemi ile ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarının yansıması olarak yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.
  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    'ARTIRIMLARA DEVAM' MESAJI

    Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

    "FOMC, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek için hedef aralıkta devam eden artırımların uygun olacağını tahmin etmektedir. Komite, hedef aralığındaki gelecekteki artışların hızını belirlerken para politikasının kümülatif sıkılaşmasını, ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır. Buna ek olarak, Komite, mayıs ayında yayınlanan bilanço küçültme planında açıklandığı gibi, elindeki Hazine tahvillerini azaltmaya devam edecektir. Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir."
  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    'ÖNCEDEN BEKLENENDEN YÜKSEK OLACAK'

    Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell sıkı para politikasını bir süre daha devam ettireceklerini belirtti.

    Powell mevcut faiz artırım döngüsünü sonlandırmak için Fed'in daha gidecek yolu olduğunu vurgulayarak "Son toplantımızdan bu yana gelen veriler, nihai faiz oranının önceden beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor" dedi.
  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    'ÇABUK GEVŞEME HATASINA DÜŞMEMELİYİZ'

    Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin kaygı verici olduğunu vurgulayan Powell "Para politikasında yeterince sıkılaşmama veya çabuk gevşeme hatasına düşmemeliyiz" ifadelerini kullandı. İşgücü piyasasının 'çok çok güçlü' olduğunu sözlerine ekledi.
  • FED faiz kararı ne zaman? Yılın son FED faiz kararı toplantısı tarihleri belli oldu mu? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Kimsenin bir ekonomik durgunluk olup olmayacağını bilmediğini belirten Powell faiz artırımlarını durdurmayı düşünmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

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