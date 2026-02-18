Canlı
        Tüm Haberler
        Fed tutanakları faiz indirimi konusunda görüş ayrılığını ortaya koydu - İş-Yaşam Haberleri

        Fed tutanakları, yetkililerin faiz politikasının geleceği konusundaki fikir ayrılığını ortaya koydu

        ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin enflasyonun beklentileri doğrultusunda düşmesi durumunda faiz indirimlerini destekleyebileceğini, bazı yetkililerin ise veriler değerlendirilirken faiz oranının bir süre sabit tutulmasının uygun olduğunu düşündüğünü gösterdi.

        Giriş: 18.02.2026 - 23:35 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:35
        Fed tutanakları faiz indirimi konusunda görüş ayrılığını ortaya koydu
        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

        Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koydu.

        Tutanaklarda, ekonomik faaliyetlere ilişkin tahminlerin geçen yıl aralık ayına göre daha güçlü olduğu belirtilerek, reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin 2028'e kadar potansiyel büyümeyi aşmasının, işsizlik oranının da bu yıldan itibaren kademeli olarak düşmesinin beklendiği aktarıldı.

        Enflasyon görünümüyle ilgili olarak da tutanaklarda, enflasyonun yüzde 2 hedefi doğrultusunda düşeceğinin öngörüldüğü ancak bu düşüşün hızı ve zamanlamasının belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

        Tutanaklarda, yetkililerin çoğunun enflasyonun hedef doğrultusunda ilerlemesinin beklentilerden daha yavaş ve dengesiz olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ve enflasyonun kalıcı olarak hedefin üzerinde seyretme riskine işaret ettiği kaydedildi.

        - Ekonomik büyümenin 2026'da sağlam bir hızda sürmesi bekleniyor

        Yetkililerin genel olarak iş gücü piyasasının uygun para politikası altında bu yıl istikrar kazanıp ardından iyileşmesinin muhtemel olduğunu değerlendirdiği ifade edilen tutanaklarda, bununla birlikte iş gücü piyasasına ilişkin görünümün belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi.

        Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu, iş gücü piyasası koşullarının bazı istikrar işaretleri gösterdiğini ve aşağı yönlü risklerin azaldığını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

        Yetkililerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğini gözlemlediği kaydedilen tutanaklarda, büyüme görünümüne ilişkin belirsizliğin yüksek olmasına rağmen, bu yıl ekonomik büyümenin sağlam bir hızda süreceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

        Bazı Fed yetkilileri faiz artışı ihtimalini gündeme getirdi

        Tutanaklarda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Birkaç yetkili, para politikasına ilişkin görünümü değerlendirirken, enflasyonun beklentileri doğrultusunda gerilemesi halinde federal fon oranı hedef aralığında ilave aşağı yönlü ayarlamaların muhtemelen uygun olacağını ifade etti. Bazı yetkililer, gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirtti. Bu yetkililerin bir kısmı, enflasyonun düşüş eğiliminin yeniden sağlam bir şekilde devam ettiğine dair net bir işaret görülene kadar ek politika gevşetmesinin gerekmeyeceği görüşündeydi."

        Tutanaklarda, birkaç yetkilinin de enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde politika faizinde yukarı yönlü ayarlamaların uygun olabileceği ihtimalini yansıtacak şekilde, FOMC'nin gelecekteki faiz kararlarının "iki yönlü" bir tanımlamayı içermesini destekleyeceği kaydedildi.

