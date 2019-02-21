Fed, yılın ilk toplantı tutanaklarını yayımladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını

yüzde 2.25-2.50 hedef aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarına göre yükselen küresel riskler değerlendirilirken büyüme ve Çin'e dair endişelere de yer verildi.

Komite üyeleri istihdamın güçlü, enflasyonun hedefe yakın seyrettiği ve büyümeye dair risklerin faiz artışına ara verilmesini teşvik ettiği belirtilirken kimi üyelerin finansal piyasalardaki oynaklıktan endişeli olduğu öne çıktı ve sabırlı duruş ile görünümün belirginleşmesine atıf yapıldı.

Tutanaklara göre, birçok katılımcı yalnızca enflasyonun beklenmedik bir şekilde artması durumunda faiz artışının gerekli

olacağını düşünmesine rağmen, "diğer birçok katılımcı, ekonomi bekledikleri gibi ilerlemesi durumunda, daha sonra federal fonlar için hedef aralığı, bu yılın ilerleyen zamanlarında yükseltmeyi uygun göreceklerini belirtti.

Bilanço daraltma planını yavaşlatma ve sona erdirme şartlarının da tartışıldığı toplantıda üyelerin çoğunun 4 trilyon dolar büyüklüğündeki Fed’in bilançosunun daraltılmasına bu yıl son verilmesi gerektiğini söylediği anlaşıldı ancak tam bir fikir birliğine varılamadı.

Kimi uzmanlar Fed'in üç yıllık para politikasını sıkılaştırma döngüsünün henüz sona ermemiş olabileceğini ancak

faizleri değiştirmeme sürecinin uzatılabileceğini belirtiyor.

PİYASALAR POZİTİF SEYRETTİ



ABD'de pay piyasaları pozitif bir seyir izledi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

ABD ile Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ve Fed tutanakları sonrası Asya piyasalarında bugün pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Analistler, Fed tutanaklarının ardından piyasaların veri odaklı seyre döneceğini belirterek, bugün ABD ve Avrupa’da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin Fed'e ilişkin pozitif algıyı değiştirecek güçte olmadığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

11.30 Almanya, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, şubat ayı Philadelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ocak ayı 2. el konut satışları