Fedon bu kez kara düştü

Yıllardır Bodrum'da denize atlayarak yaz sezonunu açmasıyla akıllarda yer edinen şarkıcı Fedon, bu kez alışılmışın dışında bir görüntü verdi.

Fedon, kendisini karlar üzerine atarken sahne alacağı Kars - Sarıkamış'ta 2026'dan temennilerini dile getirdi.

Fedon; "2026, tüm dünyaya ve ülkeme dostluk, barış ve huzur getirsin. Kar sezonu başladı ve ben karın üzerine düşüyorum" dedi.