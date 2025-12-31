Fedon bu kez kara düştü
Ünlü şarkıcı Fedon, 2026 için temennilerini sahne alacağı Kars'ta dile getirdi. Her yaz sezonu Bodrum'da denize atlayarak açan Fedon, bu kez kendini karlar üzerine bıraktı
Giriş: 31.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:52
Yıllardır Bodrum'da denize atlayarak yaz sezonunu açmasıyla akıllarda yer edinen şarkıcı Fedon, bu kez alışılmışın dışında bir görüntü verdi.
Fedon, kendisini karlar üzerine atarken sahne alacağı Kars - Sarıkamış'ta 2026'dan temennilerini dile getirdi.
Fedon; "2026, tüm dünyaya ve ülkeme dostluk, barış ve huzur getirsin. Kar sezonu başladı ve ben karın üzerine düşüyorum" dedi.
