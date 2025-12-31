Habertürk
        Fedon bu kez kara düştü

        Fedon bu kez kara düştü

        Ünlü şarkıcı Fedon, 2026 için temennilerini sahne alacağı Kars'ta dile getirdi. Her yaz sezonu Bodrum'da denize atlayarak açan Fedon, bu kez kendini karlar üzerine bıraktı

        Giriş: 31.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:52
        Fedon bu kez kara düştü
        Yıllardır Bodrum'da denize atlayarak yaz sezonunu açmasıyla akıllarda yer edinen şarkıcı Fedon, bu kez alışılmışın dışında bir görüntü verdi.

        Fedon, kendisini karlar üzerine atarken sahne alacağı Kars - Sarıkamış'ta 2026'dan temennilerini dile getirdi.

        Fedon; "2026, tüm dünyaya ve ülkeme dostluk, barış ve huzur getirsin. Kar sezonu başladı ve ben karın üzerine düşüyorum" dedi.

        "Vicdan azabı çekiyorum"
        "Vicdan azabı çekiyorum"
        Sıcak su torbası patladı, genç kızın vücudunun yüzde 25'i yandı

        Karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz'ın vücudunun yüzde 25'i yandı. Torbanın adeta ikiye ayrıldığı olayı anlatan Yılmaz, "O acının tarifi yok, direkt sıcaklıkla hissettim, kılıf vardı. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti. (IHA)

