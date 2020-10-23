Feghouli gemileri yaktı! 0:00 / 0:00

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray’da her bir futbolcuya net maaşları üzerinden yüzde 15 indirim uygulanması 2 ismin sert tepkisini çekmişti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda, yapılan bu indirimi kabul etmezken, aylık maaşlarının yüzde 15 eksik yatırıldığını görünce yönetimle karşı karşıya gelmişti. Kasımpaşa mağlubiyetinde her iki oyuncu da sahaya vasatın altında performans koyunca, teknik direktör Fatih Terim Alanya mücadelesinde ikisini de yedek soyundurdu. İkinci yarıya Belhanda’yla başlayan Terim, son bölüme kadar berabere giden maçta oyuncusunun içinde bulunduğu psikolojiyle katkı veremeyeceğini düşünerek Feghouli’yi oyuna almadı.

'SIRTIMDA AĞRI VAR' DEDİ, İDMANA ÇIKMADI

Maaşında uygulanan zorunlu indirimin yanı sıra Cezayirli kanat oyuncusu, Alanya maçında forma şansı bekledi. Ancak kötü oynadığı Kasımpaşa maçında ona güvenen İmparator, aynı hataya Alanya önünde düşmedi. Bu duruma da içerleyen Feghouli, ağrılarının olduğunu ifade ederek dünkü ve bugünkü antrenmanda yer almadı. Cezayirli futbolcu, Erzurum maçının kafilesinde de yer almadı.

TERİM DAHA ÖNCE HAYATA DÖNDÜRMÜŞTÜ

2018-19 sezonuna da kötü başlayan Feghouli ilk 11’deki yerini Sinan Gümüş’e kaptırınca, Kasım ayına kadar yalnızca 2 maçta ilk tertipte kendisine yer bulabilmişti. Ardından 10 Kasım 2018 tarihinde oynanan Kayseri deplasmanında hocasından ilk 11’de görev alan Soso, o maçta yıldızlaşmış ve “Hocamın bana tekrar güvenmesini istedim” açıklamasında bulunmuştu. Öğrencisini o dönemlerde yedek oturtup sonrasında şampiyonlukta en büyük pay sahibi olmasını sağlayan Terim, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya…