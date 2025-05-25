Fehmi Yıldız'ın hayat hikayesi kitap ve belgeselle anlatıldı

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız’ın hayatını anlatan, gazeteci-yazar Rıdvan Akar imzalı "Sadece Dürüst Desinler Yeter" adlı kitap ve “Çınar Gibi” belgeselin tanıtımı, 23 Mayıs'ta Zorlu Skylounge'da düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi.

Bu anlamlı buluşmaya Yıldız ailesi, Yıldızlar Yatırım Holding çalışanları, basın mensupları ve çok sayıda misafir katıldı. Sunuculuğunu oyuncu Yurdaer Okur'un üstlendiği etkinlik, Fehmi Yıldız’ın kişisel hikâyesinden yola çıkarak Türkiye'nin yakın tarihine ve girişimcilik ruhuna ışık tutan önemli bir kültürel projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Etkinlik konuşmasında Fehmi Yıldız, hayatı boyunca dürüstlüğe verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Hayatım boyunca tek bir şeyin peşinde oldum; o da dürüst olmaktı. Başka hiçbir sıfat, hiçbir unvan, hiçbir başarı benim için dürüstlükten daha kıymetli olmadı. Çünkü dürüstlük, insanın sadece başkalarına değil, öncelikle kendisine karşı taşıdığı sorumluluğun en temel göstergesidir." Yıldızlar Yatırım Holding'i kurarken de bu anlayışa sadık kaldıklarını belirten Yıldız, "Başarıya, ancak dürüstlük ve çok çalışmayla ulaşılabileceğine inandık. İş yaparken her zaman önce insan dedik, çalışanlarımızı ailemiz olarak gördük" dedi. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldız, hikayesinin gelecek nesillere ışık tutmasını umduğunu belirtti.

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Kitabın yazarı ve belgeselin yapımcısı olan deneyimli gazeteci-yazar Rıdvan Akar da etkinlikte söz alarak, kitabın ve belgeselin hazırlık sürecine dair değerli deneyimlerini ve Fehmi Yıldız'ın ilham veren hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ise konuşmasında, babası Fehmi Yıldız'ın bıraktığı manevi mirası yaşatmanın önemine değindi: "Babamızdan bize kalan en büyük miras, dürüstlük ve çalışkanlık değerleri oldu. Bizler de onun yolundan giderek, bu değerleri yaşatmayı ve sonraki kuşaklara örnek olmayı umut ediyoruz." Hakkı Yıldız, konuşmasında babasının söylediği “Dürüstlük, kişinin kendi aynasında baktığında utanmadan görebileceği tek şeydir,” sözlerini hatırlatarak, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

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Kokteyl, piyano resitali ve konuşmaların ardından, Fehmi Yıldız'ın hayatını ve iş dünyasındaki başarı öyküsünü anlatan "Çınar Gibi" belgeseli ilk kez izleyiciyle buluştu. Belgesel gösterimi, katılımcılardan büyük beğeni topladı ve duygu dolu anlar yaşattı.