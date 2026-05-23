        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Felipe Augusto: Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor

        Felipe Augusto: Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor

        Trabzonspor'un oyuncularından Felipe Augusto, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldukları maçın ardından konuştu. Takım içinde çok güçlü bir birliktelik oluştuğunu belirten Augusto, "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor, hatta çok daha iyilerini hak ediyor. Gerçekten çok güçlü bir birliktelik ortamı oluştu." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 00:53
        "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor"

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Trabzonspor'un oyuncularından Felipe Augusto, maçın ardından konuştu.

        "BU TAKIM HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

        Takımın ve teknik heyetin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Augusto, "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor, hatta çok daha iyilerini hak ediyor. Çünkü herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Hocamız da her şeyin en iyisini hak ediyor. Buradaki herkes bu başarıya çok inandı, çok emek verdi. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        "ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR OYNADIK VE GOLLER ATTIK"

        Sezon boyunca takım içinde güçlü bir birliktelik oluşturduklarını ifade eden oyuncu, "Bu sezon inanılmaz bir mücadele verdik. Taraftarlarımızla birlikte çok önemli maçlar oynadık, önemli goller attık, önemli asistler yaptık. Ama belki de bunlardan daha önemlisi, aramızda kurduğumuz arkadaşlık ve takım ruhuydu." sözlerini kullandı.

        "İNANILMAZ BİR SEZONDU"

        Taraftarlara da teşekkür eden Augusto, sezonun kendileri adına unutulmaz geçtiğini belirterek, "Gerçekten çok güçlü bir birliktelik ortamı oluştu. Bunu çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için inanılmaz bir sezondu. Çok mutluyum ve bunu bir kupa ile taçlandırabilmek bizi daha da mutlu ediyor." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

