Brezilya 1. Futbol Ligi Serie A'da geçen günlerde şampiyonluğa ulaşan Palmeiras'ta top koşturan Felipe Melo, ülke basınına açıklamalar yaptı ve geleceğiyle ilgili konuştu.

2019 yılında Palmeiras'la olan sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız, ülkesinde mutlu olduğunu ve yeni sözleşme istediğini dile getirdi.

Son dönemde Galatasaray'a döneceğiyle ilgili haberler çıkan Felipe Melo, "Inter'den ayrılmam zor oldu. Milano gibi bir şehirde, ülkenin önde gelen kulüplerinden birinde oynuyor ve güzel para kazanıyordum. Ancak ülkemde oynamak ve bir kulüpte idol olarak anılmak her zaman hayalimdi" ifadelerini kullanırken Palmeiras ile yeni sözleşme yapmak istediğini dile getirdi.

Brezilya basınında yer alan habere göre Melo'nun bu açıklamasının ardından Brezilyalı yıldızın başka takıma transfer ihtimalinin rafa kalktığı belirtildi.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Serie A'da 29 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Libertadores'te de 8 maçta forma giyen Melo, 1 golün hazırlayıcısı olmuştu. Brezilyalı yıldız, Galatasaray formasıyla 154 maça çıkmış, 18 gol 12 asistlik performans sergilemişti.

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