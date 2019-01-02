Devre arasında yapacağı transferlerle Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de sezon sonu için de yol haritası çizilmeye başladı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre kadroda tam 14 futbolcunun sözleşmesinin sene sonunda bitecek olması da iç transferin ne kadar hareketli geçeceğinin göstergesi.

Kiralık 3 ismin yanı sıra 11 ismin sözleşmesi sene sonunda sona ererken, Sarı-Lacivertli kulüp birçok oyuncuyla masaya oturmayacak. Şener Özbayraklı ile kesin olarak mukavele uzatmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Martin Skrtel ile de görüşme yapmayı planlıyor. Fakat maddi olarak çok iyi bir sözleşmeye sahip olan Skrtel ile masadan anlaşma çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenmesi gündeme gelen bir diğer isim olan Yiğithan Güveli'nin ise sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hakkında net olarak bir karar verilmedi. Kiralık oyunculardan da Ayew'i 1 yıl daha kiralamayı planlayan Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıdaki performansına göre Benzia'yı da tutmayı düşünebilir.

Fenerbahçe sözleşme görüşmelerine ise 31 Ocak'tan sonra, yani transfer döneminin ardından başlamayı planlıyor.

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